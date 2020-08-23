Giresun'dan acı haber! Bakan Soylu duyurdu: 1'i asker 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Giresun’da dün etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına ve ardından da sel felaketine neden oldu.

Dereli ilçesini öğleden sonra etkisi altına alan sağanak akşama doğru sele dönüştü. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken Aksu deresinin taşması sonucu Giresun-Sivas karayolu trafiğe kapandı.

Yollar adeta nehre dönen kentte araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı, yol ve istinat duvarları çöktü.

Felaketin ilk anından itibaren hemen bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yetkililerle birlikte gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Soylu yaptığı ilk açıklamada "5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var." Demişti.

Bakan Soylu yaptığı yeni açıklamada ise acı haberi paylaştı. Soylu sel felaketinde 1 asker ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede temizlik, arama ve kurtarma faaliyetleri sürüyor.