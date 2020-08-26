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Aktüel Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:41:53 -
Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması gerçekleştiriyor.

Helikopter ve drone ile havadan Harşit Çayı yatağı olay yeri ile çayın Karadeniz'e döküldüğü alan arası taranıyor.

Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler farklı yerlerde dere yatağı boyunca dere içerisinde ve kenardaki bataklık ile çamurlu alanları arıyor.


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