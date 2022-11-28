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Aktüel Giresun'da yayla dönüşü feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
Aktüel

Giresun'da yayla dönüşü feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Giresun’da yayladan dönen aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatının kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 10:57:00 -
Giresun'da yayla dönüşü feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Giresun'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Salbacak yönetimindeki 28 TK 900 plakalı kamyonet, merkeze bağlı İnişdibi köyünde uçuruma devrildi.

Sürücü Salbacak kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Tarık Dikmen, Gökhan Yamaner, Umut Kılınç ve Ali Sayın yaralandı.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, ölü ve yaralıların bulundukları yerden alınması için çalışma yürüttü.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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