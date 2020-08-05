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Giresun'da uyuşturcu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:11:12 -
Giresun'da uyuşturcu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereli İlçesi Eğrianbar köyü Aralcak mevkisinde A.A, B.A, E.A. ve Ş.A'nın ortak kullandıkları adreslerde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği de kullanılarak düzenlenen operasyonda 1,997 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


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