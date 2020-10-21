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Aktüel Giresun'da evinde ürettiği sahte içkiyi iş yerinde sattığı öne sürülen kişi yakalandı
Aktüel

Giresun'da evinde ürettiği sahte içkiyi iş yerinde sattığı öne sürülen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:52:01 -
Giresun'da evinde ürettiği sahte içkiyi iş yerinde sattığı öne sürülen kişi yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde evinde sahte içki üreterek iş yerinde sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçede bir kişinin evinde ürettiği sahte içkileri iş yerinde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, S.A'nın evinde ve aracında yaptıkları aramada 30 litre etil alkol, 2 litre el yapımı rakı, 500 mililitre anason yağı, 2 dinamit lokumu, 2 mekanik fünye ve dinamit fitili ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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