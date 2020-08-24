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Gündem Giresun'da can kaybı yükseliyor! Bakan Soylu son durumu açıkladı
Gündem

Giresun'da can kaybı yükseliyor! Bakan Soylu son durumu açıkladı

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:41:00 -
Giresun'da can kaybı yükseliyor! Bakan Soylu son durumu açıkladı

Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında son gelen açıklamalara göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede inceleme ve kriz yönetimini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki sel felaketi sırasında kaybolan 9 kişinin arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan AFAD, sel felaketi sonrası bölgede 988 kişi ve 288 araçla başlatılan arama kurtama çalışmalarında 157 vatandaşın kurtarıldığını açıklamıştı.

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