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Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:52:01 -
Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren anne, oğul ve yeğeni kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, oğlu ve yeğeni cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Merkez Güre mevkisindeki plajda denize giren Nalan Bayram, oğlu Ali Murat Bayram ve yeğeni Derin Görmez, boğulma tehlikesi geçirdi.

Plajda bulunan Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekibi, kısa sürede müdahalede bulunarak 3 kişiyi sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne, oğlu ve yeğenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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