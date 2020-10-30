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Aktüel Giresun'da bin 60 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Giresun'da bin 60 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:07:11 -
Giresun'da bin 60 litre sahte içki ele geçirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen operasyonda bin 60 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkede son zamanlarda meydana gelen sahte içki zehirlenmeleri vakaları nedeniyle yapılan çalışmalar sonucu M.D'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Adreste bin 60 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 1 damıtma cihazı ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve H.T. adli mercilere sevk edildi.

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