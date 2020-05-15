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Giresun’da 1 milyon 200 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi

Giresun Valiliği, Korona virüs ile mücadele kapsamına bugüne kadar il genelinde 1 milyon 200 bin adet maske dağıtıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:22:06 -
Giresun’da 1 milyon 200 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi

Giresun Valiliği, Korona virüs ile mücadele kapsamına bugüne kadar il genelinde 1 milyon 200 bin adet maske dağıtıldığını açıkladı. Şehir merkezindeki iki caddeyi kullanan vatandaşlara da maske takma zorunluluğu getirildi.


Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Korona virüs salgınından korunmak için maske kullanımı zorunluluğun getirilmesinin ardından Giresun genelinde 1 milyon 200 bin adet maske dağıtıldığı açıklandı.


Giresun ili genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı, pazar yeri, işlek caddeler, halk otobüsleri, dolmuş durakları ve yol kontrol noktaları gibi yerler ile 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işyerlerine kolluk kuvvetleri ve belediye görevlilerinde ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise Giresun Valiliği tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.


Giresun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karara göre, Korona virüs ile mücadele kapsamında il merkezinde Gazi ve Alparslan Caddelerini kullanan tüm vatandaşlara maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde izolasyon kurallarına uyulması zorunluluğu getirildi.

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