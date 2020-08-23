Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un koruma ekibi yolda kaza yaptı

Dün Giresun’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla kente giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un korumaları Çorum-Samsun karayolunda kaza yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görev yapan polis Ayhan B. yönetimindeki aracın seyir hakindeyken lastiği patlayınca su kanalını aşıp tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Ayhan B. ile araçtaki 2 polis çeşitli yerlerinden yara aldı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte bölgede incelemelerde bulunuyor.