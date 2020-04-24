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Aktüel

Giresun Emniyet Müdürlüğü çalışanları yardıma muhtaçlar için Ramazan kolisi hazırladı

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis, gece bekçileri ve personeller kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yaparak yardım kolileri hazırladı.

2020-04-24 14:53:09 -
Giresun Emniyet Müdürlüğü çalışanları yardıma muhtaçlar için Ramazan kolisi hazırladı

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis, gece bekçileri ve personeller kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yaparak yardım kolileri hazırladı. Emniyet mensupları Ramazanın ilk günü hazırlanan 450 yardım kolisinden 147’sini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı personellerin finans ve koordinesiyle yardım kampanyası başlatıldı. Dağıtılmak üzere 450 yiyecek kolisi hazırlandı. Daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırılması için 10 ekip, 10 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlendirildi. 450 yiyecek kolisinden 147’si ramazanın ilk günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve dağıtımlar devam etmektedir. Amacımız en kısa sürede yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlamaktır” denildi.

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