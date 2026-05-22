Girdiği ırmak sonu oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek ya da kıyıdan geçmek amacıyla nehre giren yabancı uyruklu bir kadın, güçlü akıntıya kapılarak boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Paşa Mahallesi Şelale mevkiinde 30 yaşındaki yabancı uyruklu Nal M. isimli kadın, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Akıntıyla birlikte Şelale mevkisine kadar sürüklendiği belirlenen kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
