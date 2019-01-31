Giovinco, Gomis'in takım arkadaşı oldu - Bir dönem Galatasaray'da oynayan Gomis'in forma giydiği Suudi Arabistan'ın El Hilal takımı, Toronto'dan İtalyan golcü futbolcu Giovinco'yu transfer etti



İSTANBUL (AA) - Geçen yıl Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis'in forma giydiği Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibi, Kanada takımı Toronto'dan İtalyan golcü futbolcu Sebastian Giovinco'yu kadrosuna kattı. Hücum hattında Fransız Gomis'in yanı sıra İspanyol Jonathan Soriano ve Perulu Andre Carrillo'yu da bulunduran El Hilal Kulübü, 32 yaşındaki Giovinco ile sözleşme imzalandığını duyurdu. ABD basınında transferin yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

İtalya'da Juventus, Empoli ve Parma'da görev alan Giovinco, 2015'te Toronto'ya transfer olmuştu. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2015'in en değerli oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, 2017'de takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Toronto'da 125 maça çıkan Giovinco, 73 gol attı, 57 asist yaptı.



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