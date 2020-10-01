Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı

DAKAR (AA) - Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye ve Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçmeleri çağrısı yapıldı.

Afrika'da güvenlik, göç, demokrasi gibi alanlarda çalışmalar yürüten Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ISS), Gine'de 18 Ekim'de ve Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'nın yönetime geldikleri süreçler düşünüldüğünde 2 liderin de 3'üncü dönem ısrarının şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Conde'nin Gine'de yıllarca diktatörlükle savaştığı, Ouattara'nın da ülkeyi bölen bir iç savaşın akabinde başa geldiği hatırlatılarak, her 2 liderin de 2010'da seçildiği belirtildi.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) krizlere müdahale konusundaki yetersizliğinin durumu daha da kötüleştirdiği, ECOWAS kararlarının, halkın taleplerini karşılamadığı vurgulandı.

Analizde, ECOWAS ve Afrika Birliğine (AfB), acilen Conde ve Ouattara'yı 3'üncü dönem adaylıktan vazgeçirmeleri çağrısında bulunuldu.

- ICG'den Fildişi Sahili'ndeki seçimler ertelensin önerisi

Öte yandan Uluslararası Kriz Grubunun (ICG) yayımladığı makalede de Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak seçimlerin ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Bu şartlar altında şeffaf ve barışçıl bir seçim ortamının sağlanamayacağı uyarısında bulunulan makalede, kısa bir ertelemenin ülkedeki kriz ortamını yatıştırabileceği kaydedildi.

- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.



Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.



Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.



Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

- Sivil itaatsizlik ve seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasa ihlali olduğunun altını çizen bunu engellemek için muhalefet adına sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Başbakan Soro da muhalefete Ouattara'nın 3'üncü dönemine engel olmak için birleşme çağrısı yapmıştı.



Soro, "31 Ekim'de Fildişi Sahili'nde seçim yapılmayacak, bunu bir yere yazın." ifadesini kullanmış ancak detay vermemişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.



Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.



