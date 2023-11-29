Netenyahu gidicisin gidici

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun liderliğe uygun olmadığını, ülkeyi yönetmediğini söyleyerek, başbakanlıktan alınması çağrısında bulundu. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Şu an senin iyi günlerin. Netanyahu şunu iyi bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" dediği sözlerini hatırlattı.

"YÖNETEMİYOR"

Netanyahu'nun liderliğe uygun olmadığını belirten Barak, Netanyahu'nun ülkedeki mevcut durumun karmaşıklığını "yönetemediğini" ve "kusurlarının sonuçları geri döndürülemez hale gelmeden gitmesi gerektiğini" söyledi.

Barak, "Netanyahu ve aşırı sağın olmadığı" bir ulusal birlik hükümetinin kurulması gerektiğini kaydetti.

SÖZLERİ İSRAİL'DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Barak, son günlerde, Şifa Hastanesi'yle alakalı yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Barak, Netanyahu hükümetinin "Şifa Hastanesi'nin altı Hamas karargahı" iddiasını yalanlayarak, mevcut tünellerin 40 yıl önce bizzat İsrail tarafından inşa edildiğini söylemişti.

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