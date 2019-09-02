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Gıdı sarkması neden olur? Gıdı sarkmasına nasıl önlem alınır?

Gıdı sarkması yüzde şişkinlik görüntüsüne neden olur. Gıdı sarkmasına önceden önlem almak için Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, boyun bölgesindeki sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki Gıdı sarkması neden olur? Gıdı sarkmasına nasıl önlem alınır?

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:04
Gıdı sarkması neden olur? Gıdı sarkmasına nasıl önlem alınır?

Gıdı sarkması yüzde şişkinlik görüntüsüne neden olur. Gıdı sarkmasına önceden önlem almak için Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, boyun bölgesindeki sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki Gıdı sarkması neden olur? Gıdı sarkmasına nasıl önlem alınır?

Gıdı sarkması neden olur? 

Yaş ilerledikçe cilde elastik özelliği veren kolajen üretimi önemli derece azalır ve özellikle boyun bölgesinde deformasyona bağlı olarak gıdı sarkması görülür.Düzensiz şekilde kilo almak gıdık bölgesinde sarkmalara neden olur. Hatta bazen aldığınız kilolar ilk olarak gıdı bölgesinde kendini gösterir.

Gıdık bölgesindeki sarkmalar 2 yöntemle yok edilir. Bunlardan biri egzersiz diğer ise ameliyattır. Eğer gıdı sarkması çok ileri seviyede ise ameliyat en iyi yöntemdir. Doktorunuz gıdık sarkması yağa bağlı mı yoksa tükürük bezinin sarkması ile oluştuğunu çeşitli tahliller ile belirledikten sonra lazer liposakşın ameliyatını yaparak gıdık sarkmasını yok etmektedir.

Gıdı sarkması nasıl yok edilir?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Gıdı bölgesindeki fazla yağların ve sarkmanın lazer lipoliz yöntemi ile gidirilmesi işlemidir. Gıdı bölgesinde yapısal olarak yada kiloya bağlı olarak bazı insanlarda yağlanma ve sarkmalar oluşur. Maalesef kilo verilse dahi gitmeyen bu yağlanmalar lazer lipoliz yöntemi ile kalıcı olarak giderilebilir. Gıdı lazer lipoliz işlemi lokal anestezi ile yapılmakta olup hastanın hastanede yatmasına gerek kalmıyor, sadece gıdı bölgesi uyuşturularak 2mm deliklerden girilerek lazer ile eritiliyor. Eritilen yağlar aynı deliklerden çekildikten sonra boşalan gıdı bölgesi tekrardan lazer işlemi ile deri sıkılaştırılarak yapıştırılıyor. İşlem 40-50 dk sürüyor ve hastamız herhangi ağrı hissetmiyor” dedi.

İşlem sonrasında bir korse takarak hastanın taburcu edildiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Hastanın korseyi 1 hafta takmasını isteriz fakat çalışan insanlar için en az 2-3 gün takmasını öneririz. İşlem sonrası 1 hafta içinde kontrole çağrılır ve ödemler %80 oranında azalır. Birçok hastamızda morluk şişlik kalmaz. Nadiren kan sulandırıcı kullanan yada kanamaya meyilli olan kişilerde hafif şişlik ve morluk olabilir. İşlem sonrası 1 ay içinde ödemler tamamen gider ve 3 ay içinde deri sıklaşarak tam şeklini alır. İşlemin kalıcılığı 5-10 yıl olur. Hastanın tekrar aşırı kilo alması veya derisinin yaşlanması ile bozulabilir. Bazı hastalarımızda gıdı bölgesindeki yağlanma dışında yüzünün alt kısmında da yağlanma olabilir bu hastalarımızda gıdı ile birlikte yüzünün alt kısmındaki yağları da alarak çene şeklini yani ''V'' şeklini ortaya çıkarıyoruz. İşlemin herhangi bir yan etkisi olmayıp hastaya herhangi tehlikesi bulunmamaktadır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:04
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