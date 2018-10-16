Gıdaları saklama usulleri

● Bal nasıl saklanır? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan bal, dikkat edilmezse şekerlenir ve besin değerini kaybeder. Buzdolabında bal saklanmaz. Bal kavanozunu sıcak olmayan serin ve karanlık bir yerde saklamak gerekir. Gün ışığı alan bal bozulur. Ayrıca kavanozun kapağı açık kalırsa nem alır ve tadı acımtrak olur.

● Kültür mantarlarını saklamak için kese kağıdı kullanmalısınız.



Satın aldığınız kültür mantarlarını kese kağıdında ağzı kapalı olarak buzdolabının sebze bölümünde saklayabilirsiniz. En az 2-3 gün tazeliklerini kaybetmezler. Fakat mantarları hiç bir zaman plastik torbada muhafaza etmeyin çünkü yapış yapış olurlar.

● Muzu nasıl saklarız? Aslında muz uzun süre saklanmaz. Muzu dolabınızda saklarsanız çok kısa süre sonra kararıp bozulduğunu görürsünüz. Çünkü muz, 12 derece altındaki ısıda kararmaya başlar. En doğrusu oda ısısında tutmak ve fazla bekletmeden tüketmek.

● Patatesi saklamak için ne yapacağız? Büyük miktarda patatesiniz var ise torbanın içerisine bir adet elma koyun. 8 hafta boyunca filizlenmesini ve büzüşmesini önlersiniz. Ayrıca patateslerinizi kuru karanlık ve serin bir yerde saklayın.

● Sucukları saklarken dikkat: Sucukları serin bir yere asmak yetmez. Durdukça üstlerini beyaz bir küf kaplar. Hele nemli bir ortamda ise bu küfte kurtçuklar oluşur. Bunu önlemek için zaman zaman sucukların üstünü yarıya kestiğiniz bir limonla silin.

İyi sucuk doğal barsaklara doldurulmuş sucuktur. Bugün raf ömrünü uzatmak için bazı firmalar maalesef naylona basıyor.