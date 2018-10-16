THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gıdada hilenin bini bin para!

Gıdalarda yapılan hileleri sizler için derledik...

16 Ekim 2018 Salı 18:48
Gıdada hilenin bini bin para!

Gıdadaki hile TBMM gündemine kadar taşınmıştı. 23 milletvekili hileli gıdalar konusunda Meclis araştırması istemişti. Bu konudaki önergede “Yetersiz denetim ve basit cezalar karşısında hileli gıdalar, insan sağlığını tehdit etmektedir” denilmiş ve gıda hileleri şöyle sıralanmıştı:

● Ekmeği beyazlatmak ve geç bayatlamasını sağlamak için kimyasal maddeler kullanılmakta, kepekli ekmek ve çavdar ekmeği gibi ürünlerde de, bazı gıda boyası ya da kakao kullanılmaktadır.

● Zeytinyağına pamuk, ayçiçeği, kanola gibi bitkisel yağlar karıştırılmakta, sabun üretimindeki yüksek asitli yağlar da işlemden geçirilip natürel sızma zeytinyağı diye satılmaktadır.

● Zeytini parlak hâle getirmek için tekstil boyası ve kimyasal boya kullanılmaktadır.

● Küf tutmuş ve bayatlamış peynirlerin eritilerek krem peynir hâline getirilmektedir.

● Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıp, küflü kaşarlar eritme peynire dönüştürülmektedir.

● Peynir altı suyundan ve süt tozundan yapay süt imal edilmektedir.

● Büyükbaş hayvan yağından elde edilen jelatin toz hâlinde yoğurda katılıp, kıvamlı hâle getirilmekte, köy yoğurdu olarak satılmaktadır. Tereyağına patates ve margarin karıştırılmaktadır.

● Dana kıymaya tavuk kıyması, tavuk sakatatı, iç yağ katılmaktadır. Salam, sosis ve sucukların içine baharatla karıştırılmış soya, et artıkları, akciğer gibi iç organlar karıştırılmaktadır.

● Tavuk dönerin içine tavuk derisi ve bağırsak karıştırıldığı belirtilmektedir.

● Glikozun içine polen, renklendirici ve esans katılarak sahte bal imal edilmektedir.

● Kırmızıbibere kiremit tozu, bitkisel baharatların içine kurutulmuş ot karıştırılmaktadır.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:48
  1. gıdada hile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    2. Zehir tacirlerinin cezası belli oldu
    3. Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu..
    4. Dolarda düşüş sürüyor!
    5. Avustralya'ya tepkiler büyüyor! Kudüs..
    6. FETÖ'cü eski albaya 8 yıl 9 ay hapis..
    7. Elinde spiral makinesi patlayan işçi..
    8. Gıdada hilenin bini bin para!
    9. 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu..
    10. Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119..
    11. Kamyonet kasasının kapağından..
    12. Galatasaray maçında oynayamayacak!
    13. Canlı yayında duyurdu: Fuhuş çetesinin..
    14. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    15. ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan..
    16. ABD'li senatörden Veliaht Selman..
    17. D-100 karayolunda feci kaza! Karşıdan..
    18. Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm..
    19. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    20. Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?