Gıdada hilenin bini bin para!

Gıdadaki hile TBMM gündemine kadar taşınmıştı. 23 milletvekili hileli gıdalar konusunda Meclis araştırması istemişti. Bu konudaki önergede “Yetersiz denetim ve basit cezalar karşısında hileli gıdalar, insan sağlığını tehdit etmektedir” denilmiş ve gıda hileleri şöyle sıralanmıştı:

● Ekmeği beyazlatmak ve geç bayatlamasını sağlamak için kimyasal maddeler kullanılmakta, kepekli ekmek ve çavdar ekmeği gibi ürünlerde de, bazı gıda boyası ya da kakao kullanılmaktadır.

● Zeytinyağına pamuk, ayçiçeği, kanola gibi bitkisel yağlar karıştırılmakta, sabun üretimindeki yüksek asitli yağlar da işlemden geçirilip natürel sızma zeytinyağı diye satılmaktadır.

● Zeytini parlak hâle getirmek için tekstil boyası ve kimyasal boya kullanılmaktadır.

● Küf tutmuş ve bayatlamış peynirlerin eritilerek krem peynir hâline getirilmektedir.

● Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıp, küflü kaşarlar eritme peynire dönüştürülmektedir.

● Peynir altı suyundan ve süt tozundan yapay süt imal edilmektedir.

● Büyükbaş hayvan yağından elde edilen jelatin toz hâlinde yoğurda katılıp, kıvamlı hâle getirilmekte, köy yoğurdu olarak satılmaktadır. Tereyağına patates ve margarin karıştırılmaktadır.

● Dana kıymaya tavuk kıyması, tavuk sakatatı, iç yağ katılmaktadır. Salam, sosis ve sucukların içine baharatla karıştırılmış soya, et artıkları, akciğer gibi iç organlar karıştırılmaktadır.

● Tavuk dönerin içine tavuk derisi ve bağırsak karıştırıldığı belirtilmektedir.

● Glikozun içine polen, renklendirici ve esans katılarak sahte bal imal edilmektedir.

● Kırmızıbibere kiremit tozu, bitkisel baharatların içine kurutulmuş ot karıştırılmaktadır.