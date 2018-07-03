Gıda zehirlenmesinden nasıl korunulur?

Bir besini alırken yapılması gereken ilk şey besinin üretim ve son kullanma tarihine bakmaktır. Son kullanma tarihi yaklaşan besinlerin alınmaması gerekmektedir. Ayrıca besinin ilgili bakanlıklarca onaylanıp onaylanmadığına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Süt ve süt ürünlerinden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine sıkça rastlamak mümkündür. Süt alırken mutlaka pastörize edilip edilmediğine dikkat etmek gerekir. Sütün pastörize edilmiş olması gerekir.

Yumurta alırkende oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Üzerinde çok fazla pislik olan ve kırık yumurtaların alınmaması gerekmektedir. Ayrıca yumurtanın sadece kullanılmadan önce yıkanması gerekmektedir.

Herkesin buzdolabında mutlaka dondurulmuş besin vardır. Dondurulmuş besinlerin yanlış çözdürülmesi gıda zehirlenmesine neden olabilmektedir. Donmuş besinlerin mikrodalgada ya da buzdolabında çözdürülmesi gerekir. Soba yanında ya da kalorifer üzerinde çözdürmek yanlıştır.

Marketten dondurulmuş gıda alırken üzerinde buz parçaları olanları almamaya dikkat edin.

Bazı besinlerin hemen tüketilmesi gerekmektedir. Bu gibi besinleri mümkün olduğunca çabuk tüketin ve tükenene kadar buzdolabında bekletin.

Özellikle yemek yapan kişilerin yemekten önce ellerini çok iyi temizlemesi gerekmektedir. Yemek yapmaya başlamadan önce ellerin iyice temizlenmesi gerekir. Eller kadar yemek yapılan ortamında temiz olması gerekir.

Yemek hazırlarken çiğ ve pişmiş besinlerin bir arada tutulmaması gerekmektedir. Çiğ besin için kullanılan tahta ve bıçağın pişmiş besin içinde kullanılması yanlıştır. Tersi durumda geçerlidir.

Yemeklerin ailedeki kişi sayısına göre hazırlanması gerekir. Yemeklerin günlük olarak tüketilmesi daha sağlıklıdır. Bir yemek en fazla bir kez ısıtılmalıdır.

Et, tavuk ve balık gibi ürünlerin bozulma riskleri daha fazladır.

Bu yüzden bu besinleri mümkün olduğunca çabuk tüketin ve bir saatten fazla odada bekletmeyin.

Konserve tüketiyorsanız alırken mutlaka kutunun ezilmemiş, hava almamış olmasına dikkat edin.

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