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Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

İTO verilerine göre İstanbul’da haziran ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:48
Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Hükümetin aldığı makro ve mikro önlemler sayesinde sebze-meyve fiyatları aşağı geldi. İstanbul’da gıda fiyatları yüzde 2,28 geriledi.

Durum normale dönüyor

Şehirde üretici ve tüketici fiyatları da normale dönüyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre İstanbul’da haziran ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,62, toptan fiyatlarda yüzde 19,31 yükseliş yaşandı Perakende fiyatlar, Haziran’da bir önceki aya nazaran ev eşyasında yüzde 2,58, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,79, giyimde yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,01 artarken; gıdada yüzde 2,28, ulaştırma ile haberleşmede yüzde 1,51, konutta yüzde 0,39 azaldı. Diğer harcamalar grubunda da fiyat değişimi gözlenmedi.

Denge oluşuyor

Sebze-meyve fiyatları da dengeleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında marketlerde kurufasulye, antepfıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmediğini belirtti. Fiyatı en çok düşen ürünün yüzde 60,88’le karpuz olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Bu ürünü yüzde 44,71’le şeftali, yüzde 33,98’le çilek, yüzde 31,04’le kiraz ve yüzde 18,25’le patatesin izledi” dedi. En fazla fiyat artışı yüzde 32,51’le sivri biberde oldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:48
  1. makro ve mikro önlemler
  2. sebze-meyve fiyatları
  3. gıda fiyatları
  4. üretici ve tüketici fiyatları
  5. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  6. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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