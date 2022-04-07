GİBTÜ personel alımı yapacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 07.04.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapabilecek.(Başlama:06/04/2022-Bitiş: 20/04/2022 tarihi mesai bitimi)
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Başvuru Yeri/Adresi:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
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