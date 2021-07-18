Ghezzal kimdir? Ghezzal nereli? Ghezzal yaşı kaç? Ghezzal hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’ta yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncu Galatasaray’la 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonus karşılığı anlaşma sağladı.

Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ghezzal, 24 gol attı. Cezayir A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.