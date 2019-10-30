Gezicilerin rotasına giren ATO’ya Cumhuriyet’ten destek ziyareti!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Son dönemde düzenlediği içkili etkinlikleri ve gezici sanatçılara verdiği desteklerle üyeleri tarafından tepkiyle karşılanan Ankara Ticaret Odası (ATO), CHP zihniyetinin arzuladığı tavırlar ortaya koymasından ötürü PKK ve FETÖ destekçisi Cumhuriyet gazetesi tarafından teşekkür ziyaretiyle ödüllendirildi. Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ATO Başkanı Gürsel Baran’a nezaket ziyaretinde bulunurken, söz konusu ziyaret ATO’nun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Erdoğan’ın desteği ile seçildi gezicilere hizmet ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle Ankara Ticaret Odası Başkanlığına seçilen ve hükümetin desteğini arkasına alan ATO Başkanı Gürsel Baran ve yönetimi, son aylarda gerçekleştirdiği icraatlarla şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde içkili resepsiyon rezaletine imza atan ATO yönetimi, aynı etkinlik kapsamında gezi destekçisi sanatçılara verdiği destekle de ATO üyelerinin tepkisini çekmişti. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın, gezi sanatçılarından Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz ile Ankara’da gençlere yönelik etkinlikler yapacaklarını duyurması CHP yandaşlarını sevindirirken, ATO üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yeniakit.com.tr’ye konuşan bir ATO meclis üyesi, “Milli muhafazakar çizgide olduklarını düşündüğümüz için desteklediğimiz bu insanlar esnafın parasıyla burada alkollü organizasyonlar yapıyorlar. Bundan son derece rahatsızlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendinin açılışını yaptığı bir organizasyonda böyle bir rezalet yaşanması akıl alır şey değil.” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

PKK destekçisi Cumhuriyet gazetesinden teşekkürü aldılar

ATO yönetiminin CHP ve Gezi zihniyetini sevindiren icraatlarına CHP medyası da kayıtsız kalmadı. Hükümetin desteği ile seçildikleri halde sola yaranma çabası içine giren ATO yönetimi, PKK ve FETÖ destekçisi CHP medyasından teşekkür almayı başardı. Firari Can Dündar’ın eliyle FETÖ ve PKK güdümüne sokulan ve bu nedenle Atatürkçülerin bile artık okumayı bıraktığı Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ATO Başkanı Gürsel Baran’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Cumhuriyet gazetesi temsilcisinin ATO’nun icraatlarını takdirle karşıladıklarını beyan ettiği de öğrenildi.

yeniakit.com.tr içkili resepsiyon rezaletini böyle duyurmuştu

ATO yönetiminin skandal içkili resepsiyonunu yeniakit.com.tr okurlarına böyle duyurmuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışına katıldığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin kapanışında alkol servisi rezaleti yaşandı. Ankara esnafından toplanan paralarla Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun düzenlediği resepsiyonda, davetlilerin yanı sıra ATO personellerinin de su gibi alkol tükettiği ve resepsiyonda rezalet görüntülerin yaşandığı öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin gözleri önünde yaşanan rezaletten sonra bir skandal gelişme daha yaşandı. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, CHP şakşakçısı sözde sanatçı Gökhan Özoğuz ile bir araya gelerek Ankara için ortak projeler yapacaklarını twitter hesabından duyurdu.”

Zil zurna sarhoş olup Twerk dansı yaptılar

19-20-21 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ve 2 milyon TL’ye mal olduğu öğrenilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Etkinliğin kapanış günü olan 21 Eylül’de davetlilere sınırsız alkollü içki ikramı yapılan resepsiyonda rezalet görüntüler yaşandı. Sarhoş hale gelen bazı kadın personellerin Latin Twerk dansı olarak bilinen ahlaksızlık gösterisinde bulunduğu ifade edilirken, ATO personellerinin ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aşırı alkol tükettiği gecede yaşanan rezaletin ATO meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.