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Aktüel Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği deprem bölgesinde hizmet veriyor
Aktüel

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği deprem bölgesinde hizmet veriyor

Kayseri’den deprem bölgelerine giden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracında, 3 bin 150 depremzedenin tedavisi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:04:00 -
Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği deprem bölgesinde hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin desteğiyle hayata geçirdiği gezici klinik aracı, afetzedelere hizmete devam ediyor.

Deprem bölgesi Hatay’da 14 Şubat’ta hizmet vermeye başlayan klinikte, 3 bin 150 depremzedenin diş tedavisi yapıldı.

Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği klinik, tam donanımlı olarak afetzedeler için çalışıyor. Diş kırığı ve diğer tedaviler için gezici kliniğe gelen depremzedeler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışanlara teşekkür etti.

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