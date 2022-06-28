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Gezi zekalıların maskesi bir kez inecek! İşte Almanya ve Türkiye karşılaştırması

Bir televizyon programına konuk olan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Gezi Kalkışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:38:00 - 2022-06-28 17:39:06

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini devirmek amacıyla başlatılan Gezi Kalkışması hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Medyanın demokrasi ve özgürlükten yana olmasına destek verdiklerini belirten Sinan Burhan, "Ancak demokrasi ve özgürlük kamu yönetiminin istikrarını bozamaz, kişi onurunu ve karakterini zedeleyemez. İki satırlık yalan haber insanların hayatını karartıyor" dedi.

Gezi Olayları sırasında sokakların terörize edildiğini dile getiren Burhan, şunları kaydetti:

"Almanya'da eğer yalan bir bilgi varsa en geç 24 saat içinde muhakkak kaldırılır. Türkiye'de 24 senedir kaldırılmıyor. Kamu güvenliği ve toplumsal güvenlik önemli değil mi? Yalan haberle mücadele etmek gerekmiyor mu? İnsanların ve toplumun güvenliği önemsiz mi? Hani Almanya bizim için örnekti. Modern hukuk devletiydi, demokrasinin merkeziydi."

Sinan Burhan ayrıca sosyal medyadan terör estirenlere müsaade edilemeyeceğini belirtti.

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