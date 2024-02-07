Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "“Gezi, sivil direniş, hak, demokratik eylem” derken; polise kurşun!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Bugün hem biraz empati yapalım..

Hem de devletin sorumluluğunu biraz daha geniş açılardan sorgulayalım..

Bu arada, teröristlere “terörist” diyemeyen siyasi kimlikleri ifşa edelim..

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“Demokratik hakları tanınması” başlığı altında teröristleri allayıp pullayıp, onları illegalitede daha da aşırılığa gitmesini bilerek veya bilmeyerek destek veren milletvekillerini masaya yatıralım..

Aynı zamanda, “Basın hürdür, sansür yasaktır” mantığı ile hareket ettiklerini iddia edip, teröristlere sözcülük eden medya organlarını da gözden geçirelim..

Çağlayan Adliyesi dün, 13 yıllık tarihinde, ikinci DHKP-C terör örgütü saldırısına muhatap oldu..

Çağlayan’ın arka mahallelerinin, DHKP-C yapılanmasında etkin olduğu gerçeği, belki bu iki saldırıda rol oynamış olabilir..

Ki; o iki saldırıdan birincisi, yine o bölgede oturan Berkin Elvan üzerinden yaşanmıştı.

Gezi isyanında geceyi polisle çatışarak geçiren 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın, sabaha doğru polis fişeği ile yaralanıp vefat etmesi sonrasında DHKP-C terör örgütü, tehdit üzerine tehdit savuruyordu..

“Polis fişeğinin faili bulunup, kasten öldürmeden ceza alması” tehditleri sonrasında, DHKP-C talebinde samimi değilmiş ki, tam da fişeği kullanan polis bulunup, taksirle adam öldürme için iddianame düzenlenme aşamasına gelindiğinde, Çağlayan Adliyesi’ndeki o saldırı düzenlendi.

Savcı Selim Kiraz, görevi başında iken, gezi isyancıları DHKP-C’li teröristler tarafından rehin alındı ve sonrasında şehid edildi..

Cumhuriyet gazetesi, teröristlerin “Mecbur bırakıldığımız eylem şekli idi” ifadelerini manşete taşıyarak destek verdi..

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