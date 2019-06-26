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Gezi Parkı için ortalığı yakıp yıkmışlardı! İmamoğlu için ağaçları köküyle götürdüler

Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor diye ortalığı savaş alanına çeviren çapulcuların en büyük destekçisi olan CHP'nin kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbata töreni nedeniyle yapılacak olan miting için belediye önündeki ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:24

 Yeniakit.com.tr 

İki ağaç için ortalığı yakıp yıkmaya çalışan provokatörlere destek veren CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih'te bulunan büyükşehir belediye binası önündeki ağaçları, miting alanına otobüs rahat girsin diye kestirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Gezi Kalkışması'ndaki provokatörlerin en büyük destekçisi CHP, İBB Binası önündeki ağaçları kestirerek büyük bir skandala imza attı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, birçok kişi 'Gezi olaylarının fitilin ateşleyenler bu olaya birkaç cümle edecek mi?' sorularını sordu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:24
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP

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