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Gezi organizatörü Kavala’ya destek için sıraya girdiler! Savunanlara bak kim olduğunu anla

Gezi olaylarının organizatörü suçlamasıyla yargılanan Osman Kavala’nın duruşmasına, Fransa İstanbul Başkonsolosu Betrand Buchwalter, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Kanada Başkonsolosu Ulrich Shannon, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, AB Komisyonu Bilgi ve İletişim Sorumlusu James Rizzo, Norveç gözlemcileri ile İngiltere Barosu Temsilcileri katıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
Gezi organizatörü Kavala’ya destek için sıraya girdiler! Savunanlara bak kim olduğunu anla

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Gezi olaylarını organize ve finanse etme suçlamasıyla Silivri’de yargılanan Osman Kavala’yı, Türkiye düşmanı Batı ülkelerinin yoğun katılım göstererek savunması, Kavala hakkındaki suçlamalar konusunda ipuçları verdi. Başta Almanlar olmak üzere birçok ülkenin diplomatlarının katıldığı duruşmada, CHP ve HDP yetkililerinin de Kavala’yı savunmak için yer alması dikkat çekti.

Almanların Kavala aşkı şaşırtmadı

Gezi olaylarının en büyük destekçisi olarak öne çıkan Almanya, Gezi’yi organize etme suçlamasıyla yargılanan Kavala’ya en büyük desteği veren ülke oldu. Kavala’nın duruşmasına, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Alman Konsolos Kathrin Juschke, Almanya Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth ve Yeşiller Partisi’nin eski Grup Başkanı Rebecca Harms katıldı. Alman milletvekilleri, Gezi olayları sırasında Osman Kavala ile ilgili gizli görüşmeler yaptıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.

Alman vekil daha önce FETÖ’yü de savunmuştu 

Kavala’nın duruşmasına katılan Alman Yeşiller Partisi’nin eski Grup Başkanı Rebecca Harms, geçen yıl FETÖ yöneticilerini tutuklayan Gürcistan Başbakanına mektup yazarak tutuklu FETÖ’cülerin serbest bırakılmasını istemişti.  savunmuştu. Alman vekil, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili verdiği mesajlarda da CHP’nin büyükşehirleri almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gerileteceğini dile getirerek CHP ve HDP’ye destek vermişti. 

Kavala duruşmasında CHP-HDP ortaklığı

Osman Kavala’nın duruşmasına CHP ve HDP’den de önemli isimler katıldı. CHP milletvekilleri Candar Yücer, Sezgin Tanrıkulu, İlhan Cihaner, Melda Onur Türkmen, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Sera Kadıgil ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra HDP milletvekilleri Musa Piroğlu ve Meral Danış Beştaş da duruşmaya katıldı.

Kavala’nın kim olduğu kendisini savunanlara bakınca anlaşılıyor

Silivri’de dün yapılan duruşmaya, Fransa İstanbul Başkonsolosu Betrand Buchwalter, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Kanada Başkonsolosu Ulrich Shannon, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, AB Komisyonu Bilgi ve İletişim Sorumlusu James Rizzo, Norveç gözlemcileri ile İngiltere Barosu Temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Osman Kavala
  4. Gezi kalkışması
  5. Silivri Cezaevi
  6. HDP

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