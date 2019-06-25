Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört gözle takip ediyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinde yargılanacak olan provokatörlere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arka çıktı. 2013 yılında seçilmiş iktidarı yıkmak için ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi destekçisi TMMOB, Gezi davalarını dört gözle takip ediyor. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi Partili milletvekili de izliyor.

Provokatörlere sahip çıktı

Ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinde yargılanacak olan provokatörlere sahip çıkan TMMOB, ülkede yaşanan kaosu, onurlu bir direniş gibi göstererek, “Bilinmeli ki, bu arkadaşlarımız bizim onurumuzdur, tıpkı Gezi Direnişinin bu ülkenin onuru olduğu gibi!” ifadelerini kullandı. Gezi Parkı olaylarında yargılanması gerekenlerin polisler olduğunu iddia eden TMMOB yönetimi, “Gezi Direnişi dönemiyle ilgili yargılanması gereken birileri varsa onlar, insanların üzerine on binlerce gaz bombasını atarak arkadaşlarımızı sakat bırakanlardır; Abdocan’ı, Mehmet’i, Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır” dedi.

Yabancı ülke temsilcileri de izledi

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları da takip ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor. Duruşmada, mahkeme tarafından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İşadamı olduğunu belirten sanık Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu ifade etti. Sanık Yiğit Aksakoğlu ise sivil toplumcu olduğunu ve gelirinin aylık 10 bin lirayı bulduğunu kaydetti.

Feministlerden de destek geldi

Sözde kadın hakları savunuculuğu adı altında aile kavramını ortadan kaldırmayı hedefleyen feminist grupların sosyal medya hesaplarından da Gezi provokasyoncularına destek geldi. Yapılan açıklamada, “Gezi Park’na katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 16 kişinin davası Silivri’de görülüyor. FEMEN, tüm kamuoyunu Gezi aktivistlerine destek olmaya çağırıyor: Protesto suç değildir!” denilerek insanlar provokasyonlara alet olmaya davet edildi.