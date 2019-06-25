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Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört gözle takip ediyor

Sözde ağaçları korumak adına ülkeyi kaosa sürükleyen Gezi Parkı eyleminin mimarı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), dün görülmeye başlanan Gezi davasını yakından takip etti. Gezi sanıklarına sahip çıkan TMMOB yönetimi, “Ülkemizin başına gelmiş en güzel şeylerden birisi Gezi direnişidir” ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2019 Salı 12:12
Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört gözle takip ediyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinde yargılanacak olan provokatörlere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arka çıktı. 2013 yılında seçilmiş iktidarı yıkmak için ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi destekçisi TMMOB, Gezi davalarını dört gözle takip ediyor. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi Partili milletvekili de izliyor.

Provokatörlere sahip çıktı

Ülkeyi yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinde yargılanacak olan provokatörlere sahip çıkan TMMOB, ülkede yaşanan kaosu, onurlu bir direniş gibi göstererek, “Bilinmeli ki, bu arkadaşlarımız bizim onurumuzdur, tıpkı Gezi Direnişinin bu ülkenin onuru olduğu gibi!” ifadelerini kullandı. Gezi Parkı olaylarında yargılanması gerekenlerin polisler olduğunu iddia eden TMMOB yönetimi, “Gezi Direnişi dönemiyle ilgili yargılanması gereken birileri varsa onlar, insanların üzerine on binlerce gaz bombasını atarak arkadaşlarımızı sakat bırakanlardır; Abdocan’ı, Mehmet’i, Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır” dedi.

Yabancı ülke temsilcileri de izledi

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları da takip ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor. Duruşmada, mahkeme tarafından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İşadamı olduğunu belirten sanık Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu ifade etti. Sanık Yiğit Aksakoğlu ise sivil toplumcu olduğunu ve gelirinin aylık 10 bin lirayı bulduğunu kaydetti.

Feministlerden de destek geldi

Sözde kadın hakları savunuculuğu adı altında aile kavramını ortadan kaldırmayı hedefleyen feminist grupların sosyal medya hesaplarından da Gezi provokasyoncularına destek geldi. Yapılan açıklamada, “Gezi Park’na katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 16 kişinin davası Silivri’de görülüyor. FEMEN, tüm kamuoyunu Gezi aktivistlerine destek olmaya çağırıyor: Protesto suç değildir!” denilerek insanlar provokasyonlara alet olmaya davet edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:12
  1. Ankara
  2. Gezi Parkı eylemleri
  3. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
  4. Gezi destekçisi TMMOB
  5. Gezi davaları
  6. Gezi Parkı
  7. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
  8. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi
  9. Osman Kavala
  10. Yiğit Aksakoğlu
  11. CHP
  12. Mahmut Tanal
  13. Sezgin Tanrıkulu
  14. Ali Şeker
  15. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  16. HDP
  17. İşçi Partisi
  18. TMMOB
  19. Ali İsmail Korkmaz
  20. Berkin Elvan
  21. İsviçre
  22. İsveç
  23. Almanya
  24. Kanada
  25. Hollanda
  26. ABD
  27. Fransa
  28. İngiltere
  29. İtalya
  30. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu
  31. Gezi provokasyoncuları
  32. FEMEN
  33. Silivri
  34. Gezi aktivistleri

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    bu odalar dernek yasası ne zaman değişecek ak parti
  • Orman devletiOrman devleti1 sa önce
    Memlekette hukuk adalet yok ki. İsteyen istedigi davayi izliyor takip ediyor istismar ediyor provake ediyor. Hukuk olsa, o asalaklar kendi gorev tanimlari disina cikamaz. Hele Turk milletine devletine kasteden hakaret eden Gezi teroristlerinin davasini takip etme curetini gosteremezlerdi. Cok degil Avrupa daki kadar hukuk olsun: Toplum huzurunu bozmaktan, ikilik olusturmaya hizmet yani fitne-fesad'den diplomalari iptal edilir ve hic kimsede is vermez.
  • mizanmizan1 sa önce
    Bu kadar farklı grupların o kadar farklı fraksiyonlara sahip olması, millet menfaatine muhalif olması nedendir bilir misiniz ? El-cevap: Yakın tarihimiz içinde vukua gelen hadiseleri tam manasıyla bilmeyişimiz ve bu millete yalan-yanlış tarih öğretilmesinden sebep, ekseriyetin yanlış düşünmesinden ve yanlış yolda gitmesinden. Ah kefere kamal !, mahv-u perişan etti milleti, kahrolasıca..!
  • Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin 1 sa önce
    Vatan hainleri
  • kmlkml1 sa önce
    anarşist ,anarşizmi sever...

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