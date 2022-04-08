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Ekonomi Getir’den ihtiyaç sahiplerine destek
Ekonomi

Getir’den ihtiyaç sahiplerine destek

Hızlı teslimat şirketi Getir, Ramazan ayında anlamlı bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:51:00 -
Getir’den ihtiyaç sahiplerine destek

İSMAİL ÇOBAN

Şirket, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet yardım kolisini Kızılay’a ulaştırdı.

Getir kullanıcıları ise kutsal ayda Getir ve GetirBüyük üzerinden Kızılay için hazırlanan Ramazan Yardım Kolisi’ni sipariş vererek ihtiyaç sahiplerine destek olacak. Kullanıcıların sanal olarak satın alacakları ve içinde yağdan una, salçadan makarnaya kadar pek çok temel tüketim ürününe yer verilecek koli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay’a takdim edilecek.

Kullanıcılar için 2 boy ile içerikte Ramazan Kolisi de Getir ve GetirBüyük’ün ürünleri arasına eklendi. Getir kullanıcılarının kendileri ya da sevdikleri için sipariş verdikleri koliler dakikalar içinde kapılarına geliyor.

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