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Aktüel "Getir Turkcell’le" projesine sosyal sorumluluk ödülü
Aktüel

"Getir Turkcell’le" projesine sosyal sorumluluk ödülü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:38:04 -
"Getir Turkcell’le" projesine sosyal sorumluluk ödülü

İSTANBUL (AA) - "Getir Turkcell’le" projesi, PSM Awards 2020’de, alanında uzman kişilerin bulunduğu jüri tarafından Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde birinci olarak seçildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve Getir’in 65 yaş ve üstü kişilerin hayatını kolaylaştırmak için örnek iş birliğine imza attığı ve halen başarıyla süren "Getir Turkcell’le" sosyal sorumluluk projesi, PSM Awards’ta ödüle layık görüldü. Proje, finans, teknoloji, sigorta ve bu sektörler ile iş birliğine imza atan şirketlerin ödüllendirildiği PSM Awards 2020’de, alanında uzman kişilerin bulunduğu jüri tarafından Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde birinci olarak seçildi.

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin en etkili olduğu mart ayında alınan önlemlerle eş zamanlı geliştirilen proje kapsamında, Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş ve üstü kişiler, tek bir telefonla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 65 yaş ve üstü faturalı ya da faturasız Turkcell’liler Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar bin 500’ün üzerinde ürün için sipariş verebiliyor. Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılıyor.

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