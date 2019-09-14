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Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk maçında İspantol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk maçında İspantol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı 19 Eylül Perşembe saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
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