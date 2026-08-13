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Spor Getafe, Enes Ünal’ı açıkladı
Spor

Getafe, Enes Ünal’ı açıkladı

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Getafe, Enes Ünal’ı açıkladı

İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı.

Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.

Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

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