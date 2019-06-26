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Gerilim tırmanıyor, F-35'ler havalandı! İran Yönetimine kritik uyarı

ABD ile İran arasında gerilimin had safhaya ulaştığı bu dönemde, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan F-35B savaş uçakları, Suriye ve Irak üzerinde 14 sorti yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
Gerilim tırmanıyor, F-35'ler havalandı! İran Yönetimine kritik uyarı

Kıbrıs'taki üslere ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde bulunan F-35Bsavaş uçaklarının ilk kez Irak ve Suriye’ye operasyon düzenlediği haberlerini doğrulayarak, İran'ı da uyardı.

Güney Kıbrıs'ta Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile görüşen Mordaunt, bölgede gerginliklerin olduğunu belirterek, "Açıkçası artan gerginlikler var. İran'a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır" dedi. Mordaunt, daha sonra Ağrotur üssüne giderek F-35B'lerin 16 Haziran'dan itibaren Suriye ve Irak'a gerçekleştirdiği toplam 14 sorti konusunda brifing aldı.

Norfolk'taki Marham üssü 617’nci filoya bağlı F-35B'ler 21 Mart'tan beridir ''ilk kez İngiltere dışında'' Ağrotur üssünde bulunuyor. İlk başta Ağrotur'daki varlıklarının ''Lighting Dawn'' isimli denizaşırı tatbikata iştirakleri, pilotların ve yer personelinin eğitimiyle sınırlı kalacağı açıklanmıştı.

'Gerekirse silah kullanırız'

Mordaunt, konuyla ilgili olarak, "Geçen hafta Suriye ve Irak üzerindeki operasyonları ileri götürdüklerini'' söyledi. Savaş uçaklarının bu görevleri sırasında sahip oldukları silah sistemlerini kullanmadıklarını, keşif-destek görevi yaptıklarını da söyleyen Mordaunt, ''Ancak gerekmesi halinde bunu yapmaya hazırlar. IŞİD'e yönelik operasyon çok iyi ilerliyor. Artık bölgedeki görevlerde, birkaç yıl önceki kadar tansiyon yok" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin F-35B'lerin Ağrotur üssünde mi kalacağı sorusuna olumsuz cevap veren İngiliz Bakan, "Dünya çapındaki diğer görevlere katılmak üzere yıl içerisinde İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elisabeth'te olacaklar. Ancak, burada bulunmalarını muhteşem buluyorum. İlk operasyonlarının da Ağrotur’dan gerçekleşmesinden gurur duyuyorum" dedi.

İran'a uyarı

Adaya ziyaretinde Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile bir araya gelen Mordaunt açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçen yıllar içerisinde her zamankinden daha yakın bir ortaklığın oluştuğunu gördük. Ben bunu ileriye taşımak istiyorum. Çok belirsiz bir zaman içerisindeyiz. Açıkçası artan gerginlikler var. İran'a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır. Bizim Dışişlerimiz bu konuda çok nettir. Bu bizim durumumuz ve tutumumuz olacaktır. Görüştüğümüz konulardan biri budur."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
  1. İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt
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YORUM YAZ

  • Cevat Cevat 55 dk önce
    HAYDUT KATIL CETESI3 DUNYA SAVASINI CIKARMAK ICIN BAHANELER ÜRETIYORLAR.............KUDUS MERKEZLI BUYUK ISRAILI KURMAK ICIN...........1DUNYA SAVASINDA FILISTINI INGILIZLER ISGAL ETTI YAHUDI SIONIST LAGIM PISLIKLERINEZEMIN HAZIRLADI.....ORAYA GÖC ETTIRILDI..........2..DUNYA SAVASI42......48........KADAR.....SIONIST YAHUDIKANSER URUNU.....KURDULAR...................SAV.....SIZ YAHUDILERLE SAVAS YAPACAKSINIZ TASLARIN ARKASINA GIZLENECEKLER TASLAR..ARKAMDA YAHUDI VAR MUSLUMAN ONU GEBERT DIYECEKTIR......RASUL SAV..............................ORAYA DOGRU ISLER GIDIYOR.................BEBEK KADIN YASLI GENC .PEYGAMBERDEMEDEN KATLEDEN ......LANETLENMIS RAHMETTEN KOGULMUZ.....................PISLIK KAVIM VE YAHUDILIK...............KÖKÜ KURUTULACAKTIR.....................MEHDI VE ISA AS BUNLARIKURUTACAKTIR.......BU ISLAMDIR....AKAIDI.ISLAMDIRELMUTEVATIRUNHADISTIR......INKARIDINDEN CIKARIR..........................DUNYAYI KARISTIRAN FITNE ATESINI .....YAKANHEP YAHUDI OLMUSTUR...........HIRISTIYANLARIN BOYNUNA TASMA ....TAKIPYAHUDI KÖPEKLERI YAPMISLARDIR........MUSLUMANLARI YAPAMADIKLARIICIN ..ISLAMA VE MUSLUMANLARA ......SAVAS ILAN EDIYORLAR.....1908 DE..ABDULHAMIDE DARBE YAPAN OSMANLIYIYIKAN..HILAFETI YIKAN ..ÜMMETI PARCALAYIP 200 SENEDIR SÖMÜRÜPEZEN ...YALANCI KAHRAMANLAR CIKARIP TARIHLERINI YAZAN ....VAHHABILIGI KURUP BIRBIRINDEN UZAKLASTIRANHEP BU......ISLAM VE INSANLIK DUSMANIYAHUDILER DIRHALA DAHA .......BUTUN INSANLARIN YAHUDIYE HIZMET VE ESSEKLIK YAPMASI ICIN YARATILDIGINA AKIDE OLARAK IMAN EDEN YAHUDIIILAGIM PISLIKLERININ SONLARI YAKLASIYOR................ETMUND ROTHSILD.INBUYUK ANNESI...1700 LERDE...TORUNLARIM ISTEMESE DUNYADA 1..GRAM KANDÖKULMEZ............NAPOLYONU ÖEGUTLEYEN ROTHSILDIN ANNESI DIYOR......FRANSIZ KITAPLARINDA HALAYAZIYOR.............BUGUN KRIPTO YAHUDI SABATAIST.DOLU T.C..DE...........BUROKRASININ ICINDE DOLU TC DE....4.5 MILYON YAHUDI VAR T.C DE1924 TE..1..MILYON SABATAIST YAHUDI GÖC ETTI TC YEISTANBULA.............ISTANBULDA COK YAHUDI MEZARLIGI VAR........EN MESHURU BULBULDERESIMEZARLIGI....ADI ISMI TURK KENDISIYAHUDI.....KRIPTO KÖPEKLER........ALLAHYAHUDILERE SIONISTLERE BELAVERSIN EN ANGARI ZAMKÖKLERINI....KURUTSUN...............AMINNNNNNN..
  • takiitakii1 sa önce
    1 koyup 3 alacağız yalanı musul kerkük bize vedecekler yalanı gibi iranda ki türk devletlmeriçıkacak diye
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Kürecik ve incirlik ne ise yariyor. Türkiye yoks ikin ci bir israil mi ve Türkiyeyi aslinda derin devlet diye belirttigimiz siyonist asilli sebetaycilarmi yömnetiyor? Asil tehlike icerideki hainler, yani iblisin veletleri.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden degil bizim incirlikten kalkmıştirlar. Daha öncedende Suriyeye gönderilen Cruiz missile roketleride incirlikten Suriyeye giderken tarlalarımızda binlerce dönüm hasadı yakarken Amerikan 6. filosundan roketler gönderildi diye acıklama yapılmıştı. Bu konuda Ülkemiz hassas olmak zorunda. Kardeşlerim, Komşularımıza yapılan her saldırı binlerce müslüman katli ve sakatlanmasına sebebiyet veriyor, vebali büyük. Haclıların degnegi olmayalım haram !
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    bi cacık olmaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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