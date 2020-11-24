Gerici ODA TV AK Parti icraatını itiraf etti

Libya'da şehit olan MİT mensubunun ve ailesinin kimliğini ifşa eden ve erişim engeli getirilmesine rağmen korsan bir şekilde yayın hayatına devam eden karanlık ODA TV istemeden de olsa AK Parti'nin icraatini itiraf etti.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren "borç yapılandırması" için başvuru süreci başladı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar artık borç yapılandırma işlemini kolaylıkla evlerinden çıkmadan bilgisayar başından gerçekleştirebiliyor.

Geçmiş yıllarda devreye alınan borç yapılandırma kararlarının ardından vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşmuş, binlerce kişi saatlerce bekleyerek işlemlerini tamamlayabilmişti. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar sadece 3 dakika içerisinde bu işlerini kolaylıkla internet üzerinden yapabiliyor.

Toplumda fitne saçıp tetikçilik yapan ve Türkiye düşmanlarının yanında saf tutmayı kendine adeta görev edinen haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni karanlık ODA TV ise bu haberi "Bilgisayar başında 3 dakikada borcunuzu böyle yapılandırın" başlığıyla servis etti.

Lafa gelince "Hükümet bugüne kadar ne yaptı" diyerek AK Parti'yi gericilikle suçlayan ve yapılan tüm icraatleri görmezden gelen ODA TV bu haberiyle birlikte her fırsatta çamur atıp karalamaya çalıştığı AK Parti'nin icraatlerini itiraf etmiş oldu.