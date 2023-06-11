Gerici Merdan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran açıklama!

Her fırsatta dini değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan ve nefret söylemini benimseyen TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yazar Emre Kongar ile sunduğu programda başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili skandal sözlere imza attı.

"Gerici Anayasa Girişimi" KJ'sinin göze çarptığı programda Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine gireceği algısını vatandaşa aşılamaya uğraşan Yanardağ, çarşaf ve peçe örnekleri vererek çirkin ve kabul edilemez bir yorumda bulundu. Başörtülü kadınların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaması gerektiğini söyleyerek sığ bir düşünce yapısına bürünen Yanardağ, Yeni Anayasa sürecini "Çarşaf ve peçeli devlet memurluğuna giden kapı" olarak tanımladı.

Sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran açıklamalarda bulunan Yanardağ, şöyle konuştu:

"İnsanlar peçe takma isteyebilirler ya da çarşaf giymek isteyebilirler özel hayatlarında ama bir devlet tüm yurttaşlarına bir kamu hizmete veriyor ve biz onu görmek durumundayız. Bana hizmeti sunan kim ben kimle muhatabım nasıl kimlik tespiti yapacaksınız. Ya bu işte biz Afganistanlaşma sürecine giriliyor derken bunu anlatmaya çalıştık. Diyecekler ki isteyen öyle giyinir isteyen böyle giyinir. Başı açık memur da olur böyle memur da olur. Ya bir devletin kuralları olur. Bir giyim kıyafet yönetmeliği olur. Siz bir özel harekât birliğini yüz metre koşucusu kıyafetiyle görev alamazsınız veya sırt çantalarıyla vs insanları maraton koşturamazsınız. Kuralları vardır bunun. Bir kulübün kuralları forması vardır."

Daha önce yaptığı bir açıklamada da vali ve kaymakam eşlerinin başörtülü olmasından rahatsızlık duyarak "Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor." diyen Yanardağ, sözlerinin devamında "Bir kamu kuruluşunun bir kıyafet yönetmeliği vardır. O zaman herkes istediği gibi giyinecek. Diğeri de diyecek ki ben bir tane kırmızı bant çekeceğim başıma benim inancımın gereği bu… Nasıl belirleyeceksiniz bunu. Bir kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi farkında değilsiniz. İnsanların inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanması ve garanti edilmesi özel alana bırakılarak bunun gerçekleştirilmesi başka bir şey bir kamu hizmetinin dini bir anlayışla, dinin bir mezhebinin onun bir yorumunun onun bir meşrebinin bir topluma dayatılması başka bir şey." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yanardağ'ın başörtülü kadınlar hakkındaki saygısız ve çirkin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Birçok kişi Yanardağ'ın daha önce yaptığı açıklamaları da hatırlatarak "Saygı duymaktan yoksunsunuz", "İnsanların dini değerlerini bu kadar basite alamazsınız!" diyerek tepki gösterdi.