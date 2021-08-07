Geri vites var ama özür yok! Samanlık devrimcisi Ertuğrul Kürkçü yine madara oldu

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın babası Lütfü Özer geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Durumu fırsat bilen samanlık devrimcisi HDP’li Ertuğrul Kürkçü ise AK Parti hükümetini hedef aldı. Hükümetin Kışanak'ın babasının cenazesine katılmasına izin vermediğini iddia eden Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili BDP Eş Genel Başkanımız Gültan Kışanak’ın, babası Lütfü Özer’i son yolculuğuna uğurlamak hakkıydı. Olmadı. Zulüm bir kez daha hükmünü icra etti. Başkanın başı sağ olsun, babasının devri daim olsun. Sevgimiz, saygımız onlarla; aileleri ve sevenleriyle. Yalnız değilsiniz…"

Cenazeye katılım izni verildiğinin ortaya çıkması üzerine ürkek kedi gibi geri vites yapan Ertuğrul Kürkçü, özür dilemekten kaçınarak yeni bir paylaşımda bulundu.

Zerre utanıp sıkılmadan pişkince konuyu geçiştirmeye çalışan Kürkçü, "Gültan Başkan sonunda babasını uğurlamak üzere Elazığ’a getirilmiş. Hak yerini bulmuş. Devri daim olsun…" dedi.