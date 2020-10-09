Geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere ulaştırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, atıklardan dönüştürülen defterler ile tablet kampanyası kapsamında ilk tabletleri öğrencilere dağıttı. Tüm İstanbul ve tüm Türkiye genelinde sıfır atık projelerinin olduğunu hatırlatan Kurum, “2023 yılına kadar hem plastik hem metal atıklarımızı, kartonlarımızı, kağıtlarımızı toplayarak ham madde olarak geri dönüşüm oranını yüzde 35’lere çıkarıp, üretimde bu geri dönüşümden elde ettiğimiz maddeleri kullanıyor olacağız” dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise çöp olarak atılan her şeyin katma değeri olduğunu, bunlar değerlendirdiği takdirde hepsinin geri dönüşümünün sağlanabileceğini söyledi. Sıfır atık konusunda öncü olma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Göksu, atıkların yüzde 10’unu ayrıştırdıklarını, bunu yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.