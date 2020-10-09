  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere ulaştırıldı
Ekonomi

Geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere ulaştırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediyesi tarafından Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “Sıfır Atık” projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defterin dağıtım törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:47:00 -
Geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere ulaştırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, atıklardan dönüştürülen defterler ile tablet kampanyası kapsamında ilk tabletleri öğrencilere dağıttı. Tüm İstanbul ve tüm Türkiye genelinde sıfır atık projelerinin olduğunu hatırlatan Kurum, “2023 yılına kadar hem plastik hem metal atıklarımızı, kartonlarımızı, kağıtlarımızı toplayarak ham madde olarak geri dönüşüm oranını yüzde 35’lere çıkarıp, üretimde bu geri dönüşümden elde ettiğimiz maddeleri kullanıyor olacağız” dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise çöp olarak atılan her şeyin katma değeri olduğunu, bunlar değerlendirdiği takdirde hepsinin geri dönüşümünün sağlanabileceğini söyledi. Sıfır atık konusunda öncü olma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Göksu, atıkların yüzde 10’unu ayrıştırdıklarını, bunu yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı
Siyaset

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

HDP'li Ayhan Bilgen'in ardından, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da tutuklandı. Muhalefet partileri, HDP'lilere yönelik operasyonları..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay