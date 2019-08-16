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Gerginlik sonrası nükleer silah konusunda korkutan açıklama: Kullanabiliriz

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan ile yaşanan gerilimin ardındanherhangi bir ülkeye karşı nükleer güç kullanan ilk taraf olmayacağını taahhüt ettiği nükleer politikasında değişime gidileceğini duyurdu.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:19
Gerginlik sonrası nükleer silah konusunda korkutan açıklama: Kullanabiliriz

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin, herhangi bir ülkeye karşı nükleer güç kullanan ilk taraf olmayacağını taahhüt ettiği nükleer politikasında değişime gidebileceğini bildirdi.

Bakan Singh, Rajatsthan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yıllardır benimsediği "nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama" politikasını değiştirebileceğini ifade etti.

Hükümetin, nükleer bir savaşı tetikleyebilecek, herhangi bir ülkeye karşı nükleer gücü ilk kullanan ülke olmama politikasını kararlı bir şekilde uyguladığını savunan Singh, ancak "gelecekte neler olacağının şartlara bağlı olduğunu" aktardı.

Singh, Hindistan'ın Pakistan ile nükleer silahlanma yarışını başlatan lider olarak anılan Hindu milliyetçisi eski başbakanlarından Atal Bihari Vajpayee'ı da andı.

Hindistan, 2003 yılında yayınladığı nükleer doktrini kapsamında, nükleer silahları yalnızca ülke topraklarına ya da herhangi bir yerdeki Hint askeri gücüne karşı yapılacak olası bir nükleer saldırı karşısında misilleme amaçlı olarak kullanmayı taahhüt ediyor. Doktrin kimyasal ya da biyolojik saldırılara karşı da misilleme yapılmasını kapsıyor.

Doktrin, Hindistan'daki hükümetlere, kaynakları güvenilir ve caydırıcı oranda nükleer güç inşa etme ve devamlılığı sağlama yetkisi veriyor.

İktidarda bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) 2014 yılında yayınladığı seçim manifestosunda da Hindistan'ın nükleer doktrininin gözden geçirileceği ve güncelleneceği taahhüt edilmiş fakat aynı söz 2019'da yayınlanan manifestoda yer almamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:19
  1. Hindistan
  2. Pakistan

YORUM YAZ

  • Dan ConnoDan Conno32 dk önce
    It dalasi. Kolay mi o is? Pakistan yani basinda. Tum hindistan yerle bir olur 3-5 bombayla.

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