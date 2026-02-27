  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı… Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün
Eğitim Gerede'de okullara kar tatili
Eğitim

Gerede'de okullara kar tatili

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gerede'de okullara kar tatili

Bolu’nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime ilçe genelinde ara verildi.

Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar 27 Şubat 2026 Cuma günü tatil edildi. Gerede Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23