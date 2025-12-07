Gercüş'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Öteyaka mezrasında, bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk toplam 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6'sı aile üyesi iken, 1 kişi onlara yardım etmeye çalışırken gazdan etkilendi.
Olay, Gercüş ilçesinin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileden 6 kişiyi ve onlara yardım etmeye çalışan bir kişiyi etkiledi.
İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumlarının ciddiyeti üzerine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.