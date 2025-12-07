  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü

Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! O derslerin sayısı artırılsın

Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

Kadro tamam film çevirmeye devam

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi
Yerel Gercüş'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Gercüş'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gercüş'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Öteyaka mezrasında, bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk toplam 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6'sı aile üyesi iken, 1 kişi onlara yardım etmeye çalışırken gazdan etkilendi.

Olay, Gercüş ilçesinin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileden 6 kişiyi ve onlara yardım etmeye çalışan bir kişiyi etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Durumlarının ciddiyeti üzerine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı
Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Aktüel

Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Batman’da eğitimde örnek çalışma! Okuma Noktası binlerce öğrenciye ulaştı
Batman’da eğitimde örnek çalışma! Okuma Noktası binlerce öğrenciye ulaştı

Eğitim

Batman’da eğitimde örnek çalışma! Okuma Noktası binlerce öğrenciye ulaştı

Batman’da babasını öldüren şüpheli gözaltına alındı
Batman’da babasını öldüren şüpheli gözaltına alındı

Yerel

Batman’da babasını öldüren şüpheli gözaltına alındı

Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!
Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!

Yerel

Batman'da aile faciası: Babasını pompalı tüfekle katletti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23