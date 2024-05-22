Gerçekten iflas etti: Ünlü enerji devi şirketler için tesis kurmuştu! Doğalgaz için 10 milyar dolarlık dev proje vardı

Teksas’ta sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi inşa eden lider şirket iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.



Golden Pass LNG adlı 10 milyar dolarlık inşaat projesinde aslan payını elinde bulunduran Zachry Holdings (ZHII.UL), “yapılandırılmış bir çıkış” peşinde olduğu belirtildi. Exxon, inşaat zamanlamasını gözden geçireceğini belirtmişti.

Golden Pass LNG, LNG ihracatı için doğal gazın işlenmesine dönüştürülen eski bir gaz ithalat terminalinin yerinde inşa ediliyor. Önümüzdeki 12 ay içinde ihracatı önemli ölçüde artıracak olan iki büyük ABD LNG terminalinden biri. Exxon, “diğer paydaşlarla birlikte, sorunsuz bir geçiş sağlamak ve her türlü etkiyi en aza indirmek için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” diye açıkladı. Tamamlanana kadar Golden Pass LNG’yi tam olarak desteklemeye devam etmeyi planladıklarını belirtti.

EXXON YÜZDE 30 HİSSEYE SAHİP

Projede %30 hisseye sahip olan Exxon, bu yılın başlarında ilk LNG üretimini 2025’in ilk yarısında beklediğini açıklamıştı. Teksas merkezli San Antonio şirketinin CEO’su John Zachry yaptığı açıklamada, “İleriye doğru bir yol bulamadığımız için işimizi korumak için harekete geçmek zorunda kaldık” diye açıkladı. Zachry Holdings, değişiklik emri ve faturalandırma programı nedeniyle maliyet zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu ve ABD’nin Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesindeki dosyasına göre, ek finansman için Golden Pass LNG ile görüşmelere girdiğini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

Zachry’nin projedeki payı 5,8 milyar dolar değerindeydi. Zachry, Nisan 2024’ten önce maaş bordrosu, satıcı ödemeleri, ekipman ve diğer maliyetler için haftalık 30 ila 40 milyon dolar arasında harcama yaptığını ancak Golden Pass LNG’den ayda yaklaşık 70 milyon dolar aldığını söyledi. Başvuruda, “Bu yılın Mart ayında, Golden Pass satıcılara doğrudan ödeme yapmaya başladı ve bu fonların çoğunu Zachry’ye ödenen ön hakediş ödemelerinden geri aldı” diye açıklandı.

Zachry’nin iflas başvurusunun bir sonucu olarak Louisiana’daki Plaquemines LNG ihracat tesisindeki çalışmaları üzerinde “herhangi bir maddi etki beklemediğini” söyledi. Zachry ortak girişimi. Mahkeme kayıtlarına göre, Golden Pass 8 Mayıs’ta Zachry’ye mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesinde temerrüde düştüğünü bildirdi; mahkeme dosyasında diğer faktörlerin yanı sıra Zachry’nin taşeronlara ve satıcılara ödeme yapamaması da gösterildi.

Şirket, Zachry’nin aynı gün başka bir Golden Pass yüklenicisi Chiyoda International’dan temerrüt bildirimi aldığını açıkladı. Golden Pass ile anlaşmaya varılamayan Zachry, başvuruda bulunmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Golden Pass LNG, bu ayın başlarında, yılda 18 milyon mt’a kadar LNG üretmek üzere tasarlanan projenin ilk üç treninin inşaatı üzerindeki olası etkileri konusunda uyarıda bulunmuştu. Proje, önümüzdeki 12 ayda ABD ihracatını artırması beklenen iki büyük LNG ihracat tesisinden biri. ABD’nin en büyük LNG ihracatçısı olarak yer alıyor.