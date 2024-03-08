Gerçek yüzlerini görün! Çakma ülkücü Mansur DEM Parti ile anlaştı!

Türk siyaseti bugüne dek onlarca döneklik gördü ama böylesi görülmedi!.. Geçmişte ülkücülerle birlikte yol yürüdüğü için milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kandil’in partisi HDP/DEM ile anlaştı.

“Kent uzlaşısı” adı altında yapılan CHP – HDP/DEM ittifakında bazı il ve ilçede CHP, birçoğunda ise PKK'nın siyasi ayağı DEM aday çıkarmadı. Genellikle büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifak ilişkisinde Ankara'da da İstanbul'a benzer bir strateji izlendi. Büyükşehirde aday çıkartan iki parti, ilçelerde adayları ve meclis üyeliklerini paylaştı.

DEM, adaylarını Mansur lehine geri çekti

Bu kapsamda Ankara'da DEM Parti, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.

CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, açıklama yaptı. Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunu söyleyen Türkdoğan, şöyle konuştu:

“Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Onun dışında ‘Şu partiyi destekleyin’ diye hiçbir yerde hiçbir tutumumuz yoktur.

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Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler.”

Sözde milliyetçi Mansur DEM ile kol kola

Tüm bunlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyaset arenasında ülkücü geçmişiyle yer tutmaya çalışmasını akıllara getirdi.

Milliyetçiliği kimseye bırakmayan Yavaş'ın, PKK uzantısı partinin Kandil'de belirlenen isimleri ile iş birliği yapması Ankara seçmenini rahatsız etti.