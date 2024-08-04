Gerçek ortaya çıktı! O höyük tarih boyunca 3 kez yanmış
Diyarbakır'da bulunan Amida Höyük'ün tarihte 3 kez yakıldığı analizle kesinleştirildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gercek-ortaya-cikti-o-hoyuk-tarih-boyunca-3-kez-yanmis-90057
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Diyarbakır'da bulunan Amida Höyük'ün tarihte 3 kez yakıldığı analizle kesinleştirildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gercek-ortaya-cikti-o-hoyuk-tarih-boyunca-3-kez-yanmis-90057
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