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Kültür - Sanat Gerçek ortaya çıktı! O höyük tarih boyunca 3 kez yanmış
Kültür - Sanat

Gerçek ortaya çıktı! O höyük tarih boyunca 3 kez yanmış

Yeniakit Publisher
2024-08-04 21:46:00 -
Gerçek ortaya çıktı! O höyük tarih boyunca 3 kez yanmış

Diyarbakır'da bulunan Amida Höyük'ün tarihte 3 kez yakıldığı analizle kesinleştirildi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gercek-ortaya-cikti-o-hoyuk-tarih-boyunca-3-kez-yanmis-90057

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