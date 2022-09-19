Gerçek Kakaolu Pastacı Kreması (Tam Ölçü) Tarifi'nin Malzemeleri

2, 5, su bardağı süt

2 paket vanilya

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı kakao

4 bar bitter çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

Gerçek Kakaolu Pastacı Kreması (Tam Ölçü) Tarifi'nin Yapılışı

2 ayrı küçük boy tencerelerimizi hazır ediyoruz. Birisine sütümüz ve vanilyamızı karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ocakta tutuyoruz. Diğer tenceremize yumurtalarımızı kırıp, şeker ve unumuzu ilave ediyoruz. Ocak kapalı rengi açılana kadar, pürüz kalmayacak şekilde çırpıyoruz. Kaynama noktasına gelen sütümüzü yumurta-şeker-un karışımımıza yavaşça ilave ediyoruz. Ocağımızı açıp; kıvam alıp göz göz olana kadar pişiriyoruz ve 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip hızlıca çırpıyoruz. Ocaktan alıp, İçerisine kakao ve bitter çikolatalarımızı ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Kapak kapalı ara ara çırparak oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Pasta kremasını pasta yapımından mutlaka 1 gece önce yapıp, buzdolabında kapak kapalı bekletmenizi öneririm. Kremanın kıvam bulması açısından bu çok önemli. Tarif ölçülerimizle; iki katlı bir pastanın tamamıyla ara katları doluyor. Arttırmak isterseniz çift çift arttırmanızda fayda olacaktır.