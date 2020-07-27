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Gerçek Hayat'ın 'Hilafet' kapağı Laikçileri zıplattı! Kemal Özer'den cevap geldi

Gerçek Hayat dergisinin kapağındaki 'hilafet' çağrısı Laikçileri zıplattı. Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer'den ise eleştirilere cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:36:00 -
Gerçek Hayat'ın 'Hilafet' kapağı Laikçileri zıplattı! Kemal Özer'den cevap geldi

Gerçek Hayat dergisinin kapağında 'hilafet' çağrısı yapılarak, "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesi kullanıldı.

Gerçek Hayat dergisi, bu haftaki sayısında Laikçileri zıplatan bir kapakla çıktı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısının kapağında,  "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" ifadelerine yer verildi.

Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, tepkilere cevap verdi

Gerçek Hayat dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ise, söz konusu çağrıyı "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor?" dedi.

Eleştirilere cevap veren Kemal Özer, "Nasıl Avrupa bir araya gelip bir birlik kurmuşsa, nasıl ki başkaları benzerlerini yapmışsa Dergimiz İslam ülkelerinin bir araya gelmelerini talep etmektedir. Bu da herkesin en temel hakkıdır. Çağrımızın her hangi bir ülke ile alakası yoktur. Yarın dergiyi alıp okuduktan sonra yazdıklarınızı gözden geçireceksiniz. Unutulmamalıdır ki hilafet sadece bir makam değil İslam ümmetinin birliği, birlikteliği, dayanışması demektir." ifadelerini kullandı.

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