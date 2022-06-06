Georgios Masouras kimdir nereli kaç yaşında? Georgios Masouras hangi takımda?

Georgios Masouras,1 Ocak 1994), Süper Lig kulübü Olympiakos ve Yunanistan milli takımında kanat oyuncusu olarak oynayan Yunan profesyonel futbolcudur. Masouras, profesyonel kariyerine Ilisiakos'ta başladı ve ardından Atina kulübü Panionios'a transfer oldu. Masouras , 3 Ocak 2019'da Olympiakos'a katıldı.

Georgios Masouras kariyeri

16 Mayıs 2021'de Masouras, Panathinaikos'a karşı derbide deplasmanda 4-1'lik muhteşem bir galibiyette gol attı. Bu, Olympiakos'un 1959-60 sezonundan bu yana Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'a karşıaldığı en büyük deplasman galibiyeti olduMasouras, Panathinaikos'a karşı bir derbide bu kadar hızlı (7', 12') iki gol atan ilk oyuncu oldu. Bir önceki rekor9 Aralık 2012'de Rafik Djebbour'a (22', 34') aitti. Kariyerindeki en iyi sezonuydu (15 gol, 6 asist).

30 Eylül 2021'de UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında, Giorgos Masouras iki gol atarak (63 ', 68 ') farkı yaratırken, aynı zamanda Tiquinho'nun golüne de asist yaparak takımının 3- 0 deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti. 9 Şubat 2022'de Masouras, maçın son dakikasında attığı golle ve uzatmalarda bir başka golle 2021-22 Yunanistan Futbol Kupası yarı finallerinde Panetolikos FC'ye karşı maçın adamı seçildi

Georgios Masouras uluslararası kariyeri

9 Kasım 2018'de Yunanistan'ın yeni teknik direktörü Angelos Anastasiadis , UEFA Uluslar Ligi için Finlandiya ve Estonya'ya karşı oynayacağı maçlar için Masouras'ı çağırdı . Masouras, "Tüm oyuncular bir gün ülkelerini temsil etmenin hayalini kuruyor ve bu fırsattan dolayı mutluyum. Bu benim için bir çocuk rüyası" dedi. 18 Kasım 2018'de ilk maçına Estonya'ya karşı 1-0 ev kaybı maçında çıktı.