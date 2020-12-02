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Aktüel Georgia eyaleti seçim yetkilisinden Trump'ın "hileli seçim" iddialarına sert tepki geldi
Aktüel

Georgia eyaleti seçim yetkilisinden Trump'ın "hileli seçim" iddialarına sert tepki geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:23:04 -
Georgia eyaleti seçim yetkilisinden Trump'ın "hileli seçim" iddialarına sert tepki geldi

ANKARA (AA) - ABD'nin Georgia eyaletinde yeni oy verme sisteminin uygulanmasını denetleyen Cumhuriyetçi yetkili Gabriel Sterling, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Sterling, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Georgia eyaletinde seçimi kaybetmiş göründüğünü, yine de her zaman bir olasılık olduğunu ve bunun araştırıldığını ancak ABD Başkanı'nın, seçimlerde hile yapıldığına dair ispatlanmamış iddiaları körüklemesi sonucu yaşanacak bir şiddet olayının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Gabriel Sterling, "Mahkemelere gitmeye hakkınız var. Yapmayı beceremediğiniz şey, insanlara potansiyel şiddet eylemlerine girişme konusunda esin kaynağı olmaya son vermek. Birisi yaralanacak, birisi vurulacak, birisi öldürülecek ve bu doğru değil. Bu adil değil." ifadesini kullandı.

Toplantı sırasında sesinden öfkeli olduğu anlaşılan Sterling, Gwinnett İlçesi Seçim Sistemlerinde görevli 20 yaşındaki bir çalışanın ölüm tehditleri aldığını, ailesinin taciz edildiğini, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'in eşinin cep telefonuna cinsel içerikli tehdit mesajları gönderildiğini ve kendisinin evinin önünde polis koruması bulunduğunu kaydetti.

Sterling, Trump ve senatörlerin bu eylemleri ve bu dili kınamadığına işaret ederek "Harekete geçmeli ve liderlik pozisyonu almak istiyorsanız biraz liderlik göstermelisiniz. Ölüm tehditleri, fiziksel tehditler, gözdağı, bu çok fazla." diye konuştu.

Trump'ın iddialarına itiraz etmesinin ardından görevden alınan ABD Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı başkanı Chris Krebs'i hedef alan tehditlere de atıfta bulunan Sterling, Trump'ın avukatı Joe DiGenova'nın Krebs'in "ortadan kaldırılması gerektiğini" ima eden açıklamasını kınadı.

ABD Başkanı Trump ise Sterling'in konuşmasının yer aldığı videoyu, üzerinde "Hileli seçim. İmzaları ve zarfları gösterin. Georgia'da büyük seçmen sahtekarlığını ortaya çıkarın." ifadesiyle yeniden paylaştı.

Trump'ın hukuk ekibi 22 Kasım'da, Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edilen Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe sunduklarını duyurmuştu.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından 19 Kasım Perşembe günü tamamlanan yeniden sayım sonuçlarına göre Demokrat aday Biden'ın seçimleri kazandığını tasdik ettiklerini açıklamıştı.

Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımı 19 Kasım Perşembe günü tamamlanmış ve Biden'ın 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bıraktığı açıklanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.



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