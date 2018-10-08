Geniz akıntısına ne iyi gelir?

Geniz akıntısı aslında çok da önemsenmeyecek bir şeymiş gibi algılansa da duruma göre kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde rahatsız eder. Her ne kadar hayati bir sorun olmasa da, özellikle alerjik bir durumdan kaynaklanıyorsa geniz akıntısı; kulaklarda, boğazda şişkinliğe, ağrı, sızı ve acıya yol açabiliyor.

GENİZ AKINTISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Nezle, grip

Alerjik sorunlar (alerjik geniz akıntısı),

Sinüs enfeksiyonu ya da sinüzit (sinüs iltihabı),

Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan buruna bir nesne sıkışması,

Hamilelik dönemi,

Bazı ilaçlar (doğum kontrol hapları ve tansiyon ilaçlarının bazılar),

Sinüsleri etkileyen anatomik anomaliler (septum deviasyonu, iki burun deliğini ayıran duvarın anormal yerleşmesi),

Ani şekilde ısınan, soğuyan, mevsim normallerinden farklı hava koşulları,

Kaloriferli ya da klimalı ortamlarda aşırı kuru havaya maruz kalmak,

Baharatlı gıdalar gibi mukus akışını artıran gıdalar,

Kimyasallara maruz kalma (parfüm, temizlik ürünleri veya diğer tahriş edici kimyasal ya da uçucu maddeler),

Dumanlı bir ortamda bulunmak geniz akıntısının aşırı şekilde salgılanmasına sebep olabilir.

Kimi zaman kişiler, çok düşük seviyeli geniz akıntıları yaşar, ancak bunu hissedilmezler. Bu çok da fark edilmeyen geniz akıntıları zamanla kronikleşebilir ve ardından ciddi ağrılarla kendini hissettirmeye başlar.

Bazen de geniz akıntısı sorunu gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ya da yaşlılığın sebep olduğu koşullara bağlı olarak da meydana gelebilir.

GENİZ AKINTISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlangıç seviyesinde bir türlü geçmeyen boğazı temizleme hissi,

Boğazı tahriş olması, acı ve ağrı hissi,

Yemek yemek ve su içmek gibi basit işlemlerde bile ağrı ve acı hissi,

Geceleri öksürük nöbetleri,

Uykuda boğulma hissi,

Geniz akıntısı alerji ya da sinüzitten kaynaklanıyorsa bademcik, boğaz ve kulakların sağlığını ve işlevlerini de etkiler ve ciddi miktarda ağrılara yol açar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çok şiddetli seyreden geniz akıntıları boğazda ağrı ve acıya neden olmaktadır ve böyle durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Doktor, gerekli test ve muayeneleri yaptıktan sonra ilaçlı ya da ilaçsız tedavi süreci başlar.

Çok ileri boyutlara ulaşmamış geniz akıntısı sorunu için sizlere önerebileceğimiz doğal, faydalı ve etkili çözüm önerilerimiz var. Bu öneriler sizin ilaçlı tedaviye, doktora hiç başvurmamanız için değil, tedavinize yardımcı olması için verilmektedir. Aşağıda sıraladığımız yöntemleri evinizde, doğal malzemelerle uygulayarak geniz akıntısı sorunundan daha sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

ALTERNATİF TEDAVİ ETME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bunun için eczanelerde satılan tuzlu burun spreyleri kullanabilir ya da bir sprey şişesi içinde siz tuzlu su hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde burnun tıkanmasını engelleyebilir, fazla mukusun burundan sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Burnunuzu sabah ve akşam düzenli şekilde su ile temizleyerek sinüsleri düzenli olarak boşaltabilirsiniz.

Burnunuzu ve hatta tüm üst solunum yollarını yumuşatmak için bir sıcak suyun buharına doğru eğilip soluyabilirsiniz.

Oturduğunuz ortamı nemlendirmek için buhar makinesi çalıştırabilirsiniz.

Evde ve bulunduğunuz tüm ortamlardaki tozların temizleyebilirsiniz, yatağı, yastığı ve yorganı havalandırabilirsiniz.

Mümkünse evde, ofiste camları açabilir ya da bir havalandırma boşluğu oluşturabilirsiniz.

DOKTORA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

ÖNEMLİ NOT: Geniz akıntısıyla birlikte burnunuza kötü kokular geliyorsa durum, sıradan bir geniz akıntısından daha ciddi olabilir. Bu durumda sinüs ya da alerji kaynaklı ciddi tehdit olabilir. Bir alerji, iltihap ya da sinüs sorunu varsa geniz akıntısının yanında burunda kötü bir koku ve ağızda kötü tat oluşur, hissedilir. Bu durumda sorun çok ciddi olduğu için mutlaka doktora başvurmalısınız.

Yukarıdaki yöntemlere başvurmanın yanında bitkisel ve doğal birkaç öneri ile de bu geniz akıntısından kurtulmak mümkündür. Geniz akıntısından muzdarip olduğunuz dönemlerde sorunu gidermek için ve özellikle de kış aylarından geniz akıntısı yaşamamak için bu yöntemleri uygulamanızı öneriyoruz.