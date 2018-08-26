General Mobile'den flaş açıklama! 'Yerli üretim...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknoloji alanında ABD mallarının boykot edileceğini açıkladığı günden beri çeşitli atılımlarda bulunan birçok yerli firma oldu. Onlardan biri olan General Mobile. Firma başkanı Sebahattin Yaman, bu yerel çalışmalar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yama; "Yerli bir marka olarak Türkiye'de teknoloji geliştiren General Mobile, bugün yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış durumda. General Mobile dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışarak 33 ülkede faaliyet gösteriyor.

İhracat yaptığı bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösteren General Mobile, yaklaşık 50 milyon TL tutarında ihracat ile 2017'de toplam satışlarının yüzde 15'ini yurt dışı pazarlardan elde etti.

GENERAL MOBİLE: TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAĞIZ

Bugün bin 257 çalışanıyla dünya liderliği yolunda ilerleyen şirketimiz, yıl sonuna kadar bin 500 çalışana ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarla teknoloji geliştirmek ve ihraç etmekten geçiyor.

Bunu gerçekleştirebilmek için ise inovasyon ve Ar-Ge'nin önemi elbette çok büyük. Ar-Ge çalışmalarımıza 2017 yılında yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaptık ve 2018 sonu itibarıyla ise yaklaşık 30 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ar-Ge Merkezimizde yılda en az 2 yeni model üretiyoruz" dedi.

Bu sene içerisinde GM 8 ve GM 8 Go dışında iki yeni telefon daha piyasaya süreceklerini açıklayan Yaman, yerelleşme konusunda önemli adımlar atacaklarının bir kez daha altını çizdi.